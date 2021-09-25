На Невском проспекте в Санкт-Петербурге водитель легковой машины протаранил пешеходов на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

24 сентября около дома 48 по Невскому проспекту, в районе Малой Садовой улицы, произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два пешехода. Водитель иномарки около 23:00 решил проехать на запрещающий сигнал светофора и сбил людей, переходивших в этот момент дорогу.

На видеокадрах, появившихся в интернете, видно, как толпа переходит дорогу по «зебре». Машины ждут, пока люди закончат свой маневр и им загорится разрешающий движение сигнал светофора. В какой-то момент к ним сзади приближается серебристая иномарка, на высокой скорости объезжает стоящий транспорт и, не останавливаясь, таранит переходящих улицу людей. Разбросав попавшихся на пути пешеходов, машина скрывается на высокой скорости.

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадали две девушки. Одну из них госпитализировали с раздробленным бедром. Сообщается, что совершившая наезд машина сначала скрылась с места ДТП, но затем вернулась.