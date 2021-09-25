Трагедия на Эльбрусе: тела троих россиян остались на склоне горы

Тела трёх погибших во время непогоды альпинистов до сих пор остаются на Эльбрусе, сообщает «РЕН ТВ».

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Спасатели планируют забрать их не ранее 8 утра 25 сентября. Как сообщили организаторы туристической группы, во время спуска гиды разделили альпинистов на «быстрых» и «медленных», чтобы предотвратить массовое замерзание, и начали спускаться.

В это время один из туристов сломал ногу, что замедлило спуск. От переохлаждения на тропе умерло два члена группы. Еще двое потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где позже скончались.

Выживший Сергей Попов сообщил, что пурга налетела очень быстро, застав альпинистов на спуске. Мужчина обморозил лицо и пальцы рук из-за холодного ветра и снега.

Как сообщалось ранее, спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где находятся тела погибших. Спуск тел пришлось перенести.