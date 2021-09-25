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Трагедия на Эльбрусе: тела троих россиян остались на склоне горы

Елена Прошина
21 минуту назад

Тела трёх погибших во время непогоды альпинистов до сих пор остаются на Эльбрусе, сообщает «РЕН ТВ».

Трагедия на Эльбрусе: тела троих россиян остались на склоне горы
Фото: ТАССТАСС

Спасатели планируют забрать их не ранее 8 утра 25 сентября. Как сообщили организаторы туристической группы, во время спуска гиды разделили альпинистов на «быстрых» и «медленных», чтобы предотвратить массовое замерзание, и начали спускаться.

В это время один из туристов сломал ногу, что замедлило спуск. От переохлаждения на тропе умерло два члена группы. Еще двое потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где позже скончались.

Выживший Сергей Попов сообщил, что пурга налетела очень быстро, застав альпинистов на спуске. Мужчина обморозил лицо и пальцы рук из-за холодного ветра и снега.

Как сообщалось ранее, спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где находятся тела погибших. Спуск тел пришлось перенести.

Напомним, 23 сентября группа из 19 альпинистов на высоте 5 тысяч 400 метров запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды. Всего в результате восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них находятся в больнице.

Происшествия,Сергей Попов,РЕН ТВ,
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