Трагедия на Эльбрусе: тела троих россиян остались на склоне горы

Тела трёх погибших во время непогоды альпинистов до сих пор остаются на Эльбрусе, сообщает «РЕН ТВ».
Спасатели планируют забрать их не ранее 8 утра 25 сентября. Как сообщили организаторы туристической группы, во время спуска гиды разделили альпинистов на «быстрых» и «медленных», чтобы предотвратить массовое замерзание, и начали спускаться.
В это время один из туристов сломал ногу, что замедлило спуск. От переохлаждения на тропе умерло два члена группы. Еще двое потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши, где позже скончались.
Выживший Сергей Попов сообщил, что пурга налетела очень быстро, застав альпинистов на спуске. Мужчина обморозил лицо и пальцы рук из-за холодного ветра и снега.
Как сообщалось ранее, спасатели не смогли добраться до места на Эльбрусе, где находятся тела погибших. Спуск тел пришлось перенести.
Напомним, 23 сентября группа из 19 альпинистов на высоте 5 тысяч 400 метров запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды. Всего в результате восхождения пять человек погибли, 14 были спасены, 11 из них находятся в больнице.