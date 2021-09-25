Глава пермского СК совершал попытку суицида в 2020 году

Покончивший жизнь самоубийством глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев совершал попытку суицида в 2020 году, сообщает «Коммерсант».

Фото: СК РФ СК РФ

23 сентября офицер отправился домой после совещания в региональном подразделении СКР, в ходе которого обсуждалось расследование дела о расстреле в Пермском госуниверситете. Сарапульцев пообещал подчиненным вернуться после обеда, однако на рабочем месте не появился. В этот же день супруга нашла его повешенным.

Перед уходом из жизни полковник оставил предсмертную записку, в которой попросил помиловать его и простить за грехи «вольные и невольные».

«Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо», — написал Сарапульцев.

Он назвал себя «рабом недостойным».

По данным издания, первую попытку покончить с собой глава пермского СК хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания.

Тело Сарапульцева было найдено в его доме в Перми. «Интерфакс» сообщает, что полковник юстиции покончил с собой из-за проблем в семье.