Глава пермского СК совершал попытку суицида в 2020 году

Покончивший жизнь самоубийством глава управления Следственного комитета России по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев совершал попытку суицида в 2020 году, сообщает «Коммерсант».
23 сентября офицер отправился домой после совещания в региональном подразделении СКР, в ходе которого обсуждалось расследование дела о расстреле в Пермском госуниверситете. Сарапульцев пообещал подчиненным вернуться после обеда, однако на рабочем месте не появился. В этот же день супруга нашла его повешенным.
Перед уходом из жизни полковник оставил предсмертную записку, в которой попросил помиловать его и простить за грехи «вольные и невольные».
«Грешен и виноват я перед тобой, а в чем — то тебе ведомо», — написал Сарапульцев.
Он назвал себя «рабом недостойным».
По данным издания, первую попытку покончить с собой глава пермского СК хотел предпринять в прошлом году, оставив записку похожего содержания.
Тело Сарапульцева было найдено в его доме в Перми. «Интерфакс» сообщает, что полковник юстиции покончил с собой из-за проблем в семье.
Сергей Сарапульцев возглавил следственное управление СКР по Пермскому краю в июле 2018 года. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника регионального подразделения СКР.