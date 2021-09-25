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Тела троих альпинистов остались на Эльбрусе

News.ru
43 минуты назад

Тела трёх погибших во время пурги альпинистов всё ещё остаются на склоне Эльбруса. Спасатели планируют вернуться за ними не раньше восьми часов утра, сообщает РЕН ТВ.

Тела троих альпинистов остались на Эльбрусе
Фото: 07.mchs.gov.ru07.mchs.gov.ru

Трагедия разыгралась 23 сентября. Группа туристов из 19 человек потерпела бедствие на высоте 5400 метров на склоне горы. Из-за пурги люди не смогли спуститься вниз, в результате погибли пять человек. Как стало известно позже, на маршруте находились 20 человек, включая четверых организаторов.

Однако одной из участниц восхождения стало плохо, гид-волонтёр решил спустить её вниз, но она умерла у него на руках. В результате мужчина спустился вниз и сообщил о происшествии спасателям.

Оставшиеся участники похода рассказали, что организаторы решили поделить их на быстрых и медленных и начали спуск, но один из альпинистов сломал ногу. В результате драгоценное время было потеряно. На тропе от переохлаждения умерли два туриста. Ещё двое потеряли сознание в дороге, были транспортированы до станции Гарабаши, где и скончались.

Ранее выживший во время восхождения на Эльбрус альпинист Сергей Попов отметил, что «пурга налетела очень быстро» и непогода настигла группу уже на спуске. Он подчеркнул, что получил обморожение лица и пальцев рук из-за холодного ветра и снега, хотя одежда на туристах соответствовала горным условиям.

Происшествия,Сергей Попов,РЕН ТВ,
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