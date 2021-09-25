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Пассажирка устроила дебош на борту рейса Москва-Владивосток

Елена Прошина
1 час назад

Пассажирка самолета, вылетевшего из Москвы во Владивосток, задержана за правонарушение, сообщает РИА Новости.

Пассажирка устроила дебош на борту рейса Москва-Владивосток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Женщина во время выполнения рейса оскорбляла экипаж рейса и пыталась спровоцировать сотрудников авиаперевозчика на драку, однако ей этого не удалось. Как только лайнер из Москвы совершил посадку в пункте назначения, в дежурную часть линейного отдела в аэропорту столицы Приморского края поступил вызов.

В салоне 30-летняя жительница Тверской области курила во время перелета, оскорбляла членов экипажа, пыталась попасть в кабину пилотов. На свое пассажирское место возвращаться она отказывалась.

Женщину задержали, составив протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения и мелком хулиганстве.

Дебоширке грозит 15 суток ареста.

Ранее с самолета, который готовился выполнить рейс по маршруту Москва — Сочи, сняли пассажирку за неадекватное поведение. На женщину составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Пассажирка во время рассадки в салоне находилась в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками.

Происшествия,РИА Новости,
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