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Раненый пермский студент пришел в себя в Москве

Елена Прошина
22 минуты назад

Один из студентов Пермского университета, который был тяжело ранен в результате стрельбы, устроенной Тимуром Бекмансуровым, пришёл в себя спустя трое суток, сообщает LIFE.ru.

Раненый пермский студент пришел в себя в Москве
Фото: vk.com/vikipermvk.com/vikiperm

22-летнего Сергея Юматова отправили спецбортом в Москву, где сделали две операции. Чтобы его транспортировать, врачи ввели раненого в искусственную кому, а в клинике подключили к аппарату ИВЛ. У молодого человека пострадали предсердие, лёгкое, ключица, плечо и кисть. Одна из операций длилась шесть часов.

Студент ночью пришёл в себя и попросил позвонить родным. Также Юматов поинтересовался судьбой лучшего друга.

Однокурсники организовали сбор средств на реабилитацию Сергея. Удалось собрать почти 400 тысяч рублей. Средства будут переданы родителям молодого человека.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. В результате нападения погибли шесть человек, около 40 пострадали. Заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Бекмансуров был госпитализирован. Недавно он пришел в сознание. Правоохранители усилили его охрану из-за сообщений о возможных визитах родственников погибших или пострадавших при стрельбе в ПГНИУ.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,
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