Cаентологи вывели из России миллиарды рублей

В России признали нежелательной деятельность американских саентологических организаций WISE Int. и CST, сообщила Генпрокуратура, отметив, что они представляют угрозу национальной безопасности РФ. По данным источника ТАСС, за восемь лет эти организации вывели из России за рубеж миллиарды рублей. Чтобы скрыть свой религиозный статус, WISE Int. и CST ставили на распространяемой литературе маркировку с названием в честь основателя саентологии Рона Хаббарда.

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Собеседник агентства рассказал, что WISE Int. и CST скрывали свой реальный правовой статус и действовали в обход законов, которые регулируют деятельность иностранных религиозных организаций в России.

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«Это делалось для сокрытия финансовых потоков, которые корпорации получали в России и выводили за рубеж: с 2012 по 2020 год свыше 1 млрд рублей только через свои счета и ещё несколько миллиардов путём зачисления пожертвований напрямую в американские организации», — добавил он.

По словам источников, WISE Int. позиционировала себя как некоммерческое международное объединение предпринимателей-единомышленников, использующих технологию управления Хаббарда. СST при этом считалась держателем исключительных авторских прав на всю литературу американского писателя-фантаста. Чтобы скрыть свой религиозный статус, на всей саентологической литературе в России CST ставило маркировку L. Ron Hubbard Library («Библиотека Л. Рона Хаббарда»), а это второе название корпорации.

Для вовлечения в саентологию представителей бизнеса WISE Int. использовала сеть подконтрольных консалтинговых и HR-компаний, которые формально никак не были связаны с саентологией. Они под видом программ по повышению доходности бизнеса, мотивации персонала, уходу от операционного управления и т. д. внедряли предпринимателей в коммерческие структуры Hubbard Management System.

В итоге WISE Int. удалось создать более чем в 60 российских регионах целую сеть аффилированных с Международной церковью саентологии коммерческих структур. Их использовали для формирования каналов финансирования организации и вербовки новых последователей из числа сотрудников компаний. ТАСС отметил, что входящие в WISE Int. фирмы участвуют в исполнении госконтрактов, в том числе по государственному оборонному заказу, действуют в сферах производства промышленного оборудования, средств безопасности, строительства, торговли, оказывают консалтинговые, тренинговые и иные услуги.