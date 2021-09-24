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Альпинист назвал смертельные ошибки организаторов восхождения на Эльбрус

Говорит Москва
4 часа назад

Перед подъёмом на вершину они должны были учесть погодные условия, а во время восхождения — внимательно контролировать самочувствие путешественников.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв.

«Надо быть очень внимательным к изменениям, к прогнозу погоды. Хочется спросить у организаторов: почему, несмотря на прогноз, они всё-таки пошли? Когда группа идёт, если кому-то становится плохо, нормальная практика, когда один из гидов уходит вниз, спускает человека, а все остальные продолжают восхождение. Она успешная и позволяет не жертвовать восхождением всех».

Организаторы также должны были проследить за тем, чтобы в восхождении приняли участие только те туристы, чьё состояние здоровья позволяло это, добавил Киселёв.

«Почему этому человеку стало плохо? Я всё про первую девушку. У нас же это не какая-то мгновенная смерть. Нет, человеку по какой-то причине стало плохо, либо он был нездоров до этого, были какие-то тревожные звонки. Почему она оказалась на этом восхождении? Возможно, она сама довела себя до такого состояния. Но почему-то другие этого не заметили, опытные инструкторы и все».

Накануне вечером поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. 14 из 18 спасённых альпинистов госпитализированы, двое пострадавших находятся в реанимации. Пять человек погибли.

Трагедия на Эльбрусе: что известно о происшествии с группой альпинистов

Происшествия,Видео,Денис Киселев,Радиостанция "Говорит Москва",
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