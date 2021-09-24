Перед подъёмом на вершину они должны были учесть погодные условия, а во время восхождения — внимательно контролировать самочувствие путешественников.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил спасатель, тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселёв.
«Надо быть очень внимательным к изменениям, к прогнозу погоды. Хочется спросить у организаторов: почему, несмотря на прогноз, они всё-таки пошли? Когда группа идёт, если кому-то становится плохо, нормальная практика, когда один из гидов уходит вниз, спускает человека, а все остальные продолжают восхождение. Она успешная и позволяет не жертвовать восхождением всех».
Организаторы также должны были проследить за тем, чтобы в восхождении приняли участие только те туристы, чьё состояние здоровья позволяло это, добавил Киселёв.
«Почему этому человеку стало плохо? Я всё про первую девушку. У нас же это не какая-то мгновенная смерть. Нет, человеку по какой-то причине стало плохо, либо он был нездоров до этого, были какие-то тревожные звонки. Почему она оказалась на этом восхождении? Возможно, она сама довела себя до такого состояния. Но почему-то другие этого не заметили, опытные инструкторы и все».
Накануне вечером поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. 14 из 18 спасённых альпинистов госпитализированы, двое пострадавших находятся в реанимации. Пять человек погибли.