«Почему этому человеку стало плохо? Я всё про первую девушку. У нас же это не какая-то мгновенная смерть. Нет, человеку по какой-то причине стало плохо, либо он был нездоров до этого, были какие-то тревожные звонки. Почему она оказалась на этом восхождении? Возможно, она сама довела себя до такого состояния. Но почему-то другие этого не заметили, опытные инструкторы и все».