В Ташкенте мальчика избили за то, что он русский

В Ташкенте восьмилетнего русского мальчика избили трое одноклассников, передает RT.

Во время потасовки дети кричали слово «урус» (в переводе с тюркского – русский). Бабушка пострадавшего мальчика попыталась обсудить конфликт с матерью одноклассников, однако та накинулась на нее с кулаками и криками: «Езжай в свою Россию».

«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», - рассказала женщина.

Бабушка и мама пострадавшего ребенка обратились в полицию. По дороге к ним подошел отец обидчиков и заявил, что это их ребенок напал на его детей. В соцсетях появилось видео конфликта, на нем слышно, как мужчина грозится «урыть» снимающую его женщину.

По информации местного МВД, на каждого участника ссоры был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

В июле широкий общественный резонанс вызвал инцидент с девятилетним русским мальчиком из Киргизии, которого во время спортивных сборов неделю избивали ровесники из-за его национальности и вероисповедания.