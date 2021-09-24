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В Ташкенте мальчика избили за то, что он русский

Вероника Полынина
1 час назад

В Ташкенте восьмилетнего русского мальчика избили трое одноклассников, передает RT.

Во время потасовки дети кричали слово «урус» (в переводе с тюркского – русский). Бабушка пострадавшего мальчика попыталась обсудить конфликт с матерью одноклассников, однако та накинулась на нее с кулаками и криками: «Езжай в свою Россию».

«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», - рассказала женщина.

Бабушка и мама пострадавшего ребенка обратились в полицию. По дороге к ним подошел отец обидчиков и заявил, что это их ребенок напал на его детей. В соцсетях появилось видео конфликта, на нем слышно, как мужчина грозится «урыть» снимающую его женщину.

По информации местного МВД, на каждого участника ссоры был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Травля за русский язык в Казахстане

В июле широкий общественный резонанс вызвал инцидент с девятилетним русским мальчиком из Киргизии, которого во время спортивных сборов неделю избивали ровесники из-за его национальности и вероисповедания.

Ранее в Казахстане появились так называемые «языковые патрули», в ходе которых блогер Куат Ахметов и его помощники организовывали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. В ходе рейдов националисты называли русскоязычных жителей Казахстана гастарбайтерами, обвиняли их в фашизме и заставляли извиняться.

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