В Ташкенте мальчика избили за то, что он русский

В Ташкенте восьмилетнего русского мальчика избили трое одноклассников, передает RT.
Во время потасовки дети кричали слово «урус» (в переводе с тюркского – русский). Бабушка пострадавшего мальчика попыталась обсудить конфликт с матерью одноклассников, однако та накинулась на нее с кулаками и криками: «Езжай в свою Россию».
«Я увидела в окно, как внук лежит на земле. Я бегу к внуку — у него всё лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», - рассказала женщина.
Бабушка и мама пострадавшего ребенка обратились в полицию. По дороге к ним подошел отец обидчиков и заявил, что это их ребенок напал на его детей. В соцсетях появилось видео конфликта, на нем слышно, как мужчина грозится «урыть» снимающую его женщину.
По информации местного МВД, на каждого участника ссоры был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
В июле широкий общественный резонанс вызвал инцидент с девятилетним русским мальчиком из Киргизии, которого во время спортивных сборов неделю избивали ровесники из-за его национальности и вероисповедания.
Ранее в Казахстане появились так называемые «языковые патрули», в ходе которых блогер Куат Ахметов и его помощники организовывали проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Участники «языковых патрулей» проверяли, переведены ли этикетки в магазинах на казахский и общаются ли продавцы и госслужащие с посетителями на государственном языке. В ходе рейдов националисты называли русскоязычных жителей Казахстана гастарбайтерами, обвиняли их в фашизме и заставляли извиняться.