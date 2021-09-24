Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма

Евгений Кабанов проходит по делу о хищении более 57 миллионов рублей.

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Как сообщает РИА Новости, с ним в группе действовали бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, а также генеральный директор компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлёв. Они украли эти деньги из бюджета.

Кабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября.