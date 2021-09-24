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Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма

Говорит Москва
32 минуты назад

Евгений Кабанов проходит по делу о хищении более 57 миллионов рублей.

Суд арестовал экс-вице-премьера Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает РИА Новости, с ним в группе действовали бывший министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, а также генеральный директор компании «Мастер-ЮГ» Роман Журавлёв. Они украли эти деньги из бюджета.

Кабанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 ноября.

Бывший чиновник был назначен на должность вице-премьера в ноябре 2018 года. В правительстве Крыма Евгений Кабанов курировал вопросы строительства, дорожного хозяйства и реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития региона.

Происшествия,Евгений Кабанов,Роман Журавлев,
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