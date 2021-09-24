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Два орла врезались в самолет с российскими туристами на Кубе

ТК «Звезда»
23 минуты назад

Два орла врезались в Boeing 767-300, который перевозил российских туристов из Варадеро в Москву. ЧП произошло во время взлета. Видео произошедшего в социальной сети опубликовал один из пассажиров.

Два орла врезались в самолет с россиянами на Кубе
Фото: кадр видеокадр видео

На кадрах видно, как одна из птиц врезается в двигатель и превращается в пламя, вторая - попала в нос самолета и помяла его. После столкновения пилоты стали резко тормозить, в результате чего на левом шасси лопнуло колесо.

Отмечается, что из пассажиров никто не пострадал. Туристы отделались легким испугом. Из-за инцидента вылет отложили на 23 часа, а россиян разместили в отеле.

Происшествия,Boeing,
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