Два орла врезались в самолет с россиянами на Кубе

Два орла врезались в Boeing 767-300, который перевозил российских туристов из Варадеро в Москву. ЧП произошло во время взлета. Видео произошедшего в социальной сети опубликовал один из пассажиров.

Фото: кадр видео кадр видео

На кадрах видно, как одна из птиц врезается в двигатель и превращается в пламя, вторая - попала в нос самолета и помяла его. После столкновения пилоты стали резко тормозить, в результате чего на левом шасси лопнуло колесо.