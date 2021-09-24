Полиция Москвы задержала Удальцова за пост

Московская полиция задержала координатора движения «Левый фронт», оппозиционера Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

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Удальцов рассказал, что на него оформляют протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Кроме того, в настоящее время ему грозит арест, добавил координатор движения «Левый фронт».