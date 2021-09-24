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Полиция Москвы задержала Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября

Lenta.ruиещё 4
28 минут назад

Московская полиция задержала координатора движения «Левый фронт», оппозиционера Сергея Удальцова за пост о встрече с депутатами 25 сентября. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

Полиция Москвы задержала Удальцова за пост
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Удальцов рассказал, что на него оформляют протокол по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Кроме того, в настоящее время ему грозит арест, добавил координатор движения «Левый фронт».

Ранее полиция Москвы предупредила, что за участие в несогласованных акциях гражданам грозит ответственность. Жителей столицы призвали отказаться от участия в них. По данным ведомства, предупреждение распространяется в связи с рассылкой в интернете призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября в столице.

Происшествия,Сергей Удальцов,Интерфакс,
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