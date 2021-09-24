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Оленинскому маньяку вынесли приговор

Lenta.ru
29 минут назад

В Твери вынесли приговор Александру Чижову, изнасиловавшему и задушившему знакомую девушку летом 2020 года, сообщает портал Afanasy.biz.

Оленинскому маньяку вынесли приговор
Фото:  Александр Миридонов / Коммерсантъ Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Также он должен компенсировать моральный вред матери убитой в размере одного миллиона рублей. При этом обвинение настаивало на пожизненном лишении свободы. Уже известно, что прокуратура намерена оспорить приговор.

Преступление произошло 12 июля 2020 года в Оленинском районе Тверской области. По данным портала, Чижов затащил в лес свою знакомую, 24-летнюю Анастасию Семенову, где изнасиловал ее, нанес множество ударов отверткой и задушил. Тело маньяк оттащил вглубь леса, забрав ее ценные вещи.

После задержания он поначалу отрицал причастность к преступлению, рассказывая матери погибшей, что высадил ее дочь на дороге и уехал. Позднее он стал заявлять, что мотивом убийства являлась личная неприязнь из-за оскорбления его девушкой. Следователи же посчитали, что мотивами убийства были сексуальный и корыстный.

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