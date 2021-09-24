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Рок-певицу Хорольскую нашли убитой в ванне в Челябинской области

Газета.Ru
1 час назад

В Челябинской области начато расследование обстоятельств смерти вокалистки группы «Harley» Анастасии Хорольской, чье тело нашли в ванной в собственной квартире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя по связям со СМИ следственного управления СК по региону Владимира Шишкова.

Рок-певицу Хорольскую нашли убитой в ванне
Фото: vk.comvk.com

Заведено уголовное дело по факту смерти 24-летней певицы, найденной задушенной в городе Кыштыме.

Тело артистки было обнаружено ее бабушкой. По версии экспертов, смерть Хорольской может носить криминальный характер.

Как уточняет «Пятый канал», молодую девушку могли задушить, на теле есть следы насилия. Однако личность подозреваемого в убийстве Хорольской пока не установлена.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). Идет проверка лиц, которые могли быть причастны к убийству рок-певицы «Harley».

Ранее у украинского певца в один день умерла вся семья. Предположительно, бледной поганкой, вызвавшей отравление, членов семьи угостил их знакомый.

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