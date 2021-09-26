Помощник гида назвал ошибку туристов на Эльбрусе

«Они слышат про это, им кажется, что это популярно и легко. На самом деле каждое восхождение – это смертельный риск. Большинство восхождений заканчивается успешно при большой доли везения и удачи. В этой ситуации все риски были оправданы, все гиды отработали четко», — сказал он.