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Неизвестные в масках ограбили банк в Петербурге

News.ruиещё 1
54 минуты назад

Полиция Санкт-Петербурга ищет двух вооружённых налётчиков, которые утром 24 сентября ограбили отделение банка в Невском районе города. Мужчины в масках и тёмных очках ворвались в офис на проспекте Большевиков и, угрожая пистолетом, заставили женщину-кассира отдать им всю наличность, сообщает «КП — Петербург».

Налетчики в масках обчистили банк в Петербурге
Фото: соцсетисоцсети

По словам работников банка, на вид мужчинам было около 30 лет, они были славянской внешности. Один из них был высокий, около 180 сантиметров ростом, в бежевом плаще.

Один из сотрудников банка попытался догнать грабителей, но те скрылись, перебежали через оживлённую улицу. По предварительным данным, стрельбы при ограблении не было, никто не пострадал. Сейчас поисками преступников занимаются силовые ведомств города.

По предварительным оценкам, злоумышленники украли около двух млн рублей.

Ранее сотрудники уголовного розыска Москвы арестовали троих подозреваемых в хищении крупной суммы денег у родственницы знаменитого советского лётчика Чкалова. Шесть фигурантов по делу обвиняются в краже 23 млн рублей с банковского счет пострадавшей.

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