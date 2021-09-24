Налетчики в масках обчистили банк в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга ищет двух вооружённых налётчиков, которые утром 24 сентября ограбили отделение банка в Невском районе города. Мужчины в масках и тёмных очках ворвались в офис на проспекте Большевиков и, угрожая пистолетом, заставили женщину-кассира отдать им всю наличность, сообщает «КП — Петербург».

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По словам работников банка, на вид мужчинам было около 30 лет, они были славянской внешности. Один из них был высокий, около 180 сантиметров ростом, в бежевом плаще.

Один из сотрудников банка попытался догнать грабителей, но те скрылись, перебежали через оживлённую улицу. По предварительным данным, стрельбы при ограблении не было, никто не пострадал. Сейчас поисками преступников занимаются силовые ведомств города.

По предварительным оценкам, злоумышленники украли около двух млн рублей.