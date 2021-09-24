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Тела двух курсантов полицейской академии нашли в квартире в Москве

Москва24иещё 3
1 час назад

Московские следователи начали проверку после обнаружения тел девушки и молодого человека в квартире на западе столицы, сообщает РИА Новости.

Тела двух курсантов нашли в московской квартире
Фото: Москва24Москва24

По словам старшего помощника руководителя московского главка СК РФ Юлии Ивановой, по предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Признаков насильственной смерти в ходе осмотра не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Иванова рассказала, что тела двух молодых людей 2002 года рождения обнаружили 24 сентября в квартире дома на улице Боженко. Их тела обнаружил отец девушки на полу в ванной комнате. Полицейские при осмотре места происшествия наркотиков не нашли. Проводится доследственная проверка.

По данным источника в правоохранительных органах, погибшие были курсантами академии МВД.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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