Гибель туристов на Эльбрусе связали с "черной метелью"

Накануне группа из 19 альпинистов оказалась в заложниках сильной метели. Погода быстро ухудшалась, в результате погибли пять человек. 14 участников восхождения обнаружили живыми, некоторые из них получили серьезные повреждения. Как отметил Тишковец, в день трагедии погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта. На высоте в пять тысяч метров температура уже была минус 15 градусов, а скорость ветра составляла 25 м/с с порывами до 30 метров, что привело к очень плохой видимости.