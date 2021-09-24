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Тишковец объяснил гибель туристов на Эльбрусе "черной метелью"

Российская Газетаиещё 2
16 минут назад

Причиной гибели пяти человек на Эльбрусе могла стать погодная аномалия, которую называют "черная метель", считает ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Гибель туристов на Эльбрусе связали с "черной метелью"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне группа из 19 альпинистов оказалась в заложниках сильной метели. Погода быстро ухудшалась, в результате погибли пять человек. 14 участников восхождения обнаружили живыми, некоторые из них получили серьезные повреждения. Как отметил Тишковец, в день трагедии погода на Эльбрусе определялась прохождением холодного атмосферного фронта. На высоте в пять тысяч метров температура уже была минус 15 градусов, а скорость ветра составляла 25 м/с с порывами до 30 метров, что привело к очень плохой видимости.

"Такие ветра со снегом на Таймыре называют черная метель", - написал Тишковец в своем Instagram.

Он добавил, что при сочетании ураганного ветра и мороза эквивалентная температура, то есть то, как ее ощущает человек, достигает 50 градусов ниже ноля, а это экстремальный риск переохлаждения и обморожения за считанные минуты.

"Согласно индексу охлаждения - это опасно для здоровья и соответствует экстремальному риску переохлаждения и обморожения в течение 5-10 минут", - рассказал Тишковец.

Происшествия,Евгений Тишковец,
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