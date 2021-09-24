Раскрыты подробности задержания спародировавшей генерала МВД актрисы

«В интернете возникла очень бурная реакция по поводу ее (Кривоносовой — прим. "Ленты.ру") сходства с официальным представителем МВД, что, наверное, и послужило поводом для того, чтобы применить к ней соответствующие меры воздействия. То есть была зацепка за форму, а там дальше нашли причину, чтобы вменить ей эти десять суток», — сказал Клочков.