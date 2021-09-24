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Бастрыкин заявил, что в Красноярском крае предотвратили нападение на техникум

RTVI
57 минут назад

В Красноярском крае задержали молодого человека, который готовил нападение на техникум. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на главу СК России Александра Бастрыкина.

Бастрыкин: в Красноярском крае предотвратили нападение на техникум
Фото: пресс-служба президента Россиипресс-служба президента России

«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал Бастрыкин.

Источник «Интерфакса» 22 сентября сообщал, что нападение планировал студент третьего курса Южного аграрного техникума. По данным собеседника агентства, подозреваемый успел приобрести нож и патроны, а также изготовить «пусковое устройство». Задержать его помогли сотрудники ФСБ.

По словам Бастрыкина, за последние несколько лет в российских регионах произошло «около десятка нападений» на учебные заведения.

Глава СК также заявил, что после трагических событий в Перми, где 18-летний студент устроил стрельбу в университете, некоторые подростки могут захотеть повторить его действия. Бастрыкин подчеркнул, что сейчас следственные органы проверяют сообщения в соцсетях о возможных готовящихся нападениях на школы и другие учебные заведения.

«Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», — сказал он.

В результаты стрельбы, которую устроил студент первого курса Тимур Бекмансуров в Пермском университете, погибли шесть человек. Общее число пострадавших достигло 43 человек. Семерых пострадавших в тяжелом состоянии на борту МЧС доставили в Москву в Центр хирургии имени Вишневского. Бекмансуров, раненый при задержании, находится в реанимации, ему ампутировали ногу.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Александр Бастрыкин,ФСБ,МЧС,СКР,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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