Бастрыкин: в Красноярском крае предотвратили нападение на техникум

В Красноярском крае задержали молодого человека, который готовил нападение на техникум. Об этом 24 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на главу СК России Александра Бастрыкина.
«В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное», — рассказал Бастрыкин.
Источник «Интерфакса» 22 сентября сообщал, что нападение планировал студент третьего курса Южного аграрного техникума. По данным собеседника агентства, подозреваемый успел приобрести нож и патроны, а также изготовить «пусковое устройство». Задержать его помогли сотрудники ФСБ.
По словам Бастрыкина, за последние несколько лет в российских регионах произошло «около десятка нападений» на учебные заведения.
Глава СК также заявил, что после трагических событий в Перми, где 18-летний студент устроил стрельбу в университете, некоторые подростки могут захотеть повторить его действия. Бастрыкин подчеркнул, что сейчас следственные органы проверяют сообщения в соцсетях о возможных готовящихся нападениях на школы и другие учебные заведения.
«Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», — сказал он.
В результаты стрельбы, которую устроил студент первого курса Тимур Бекмансуров в Пермском университете, погибли шесть человек. Общее число пострадавших достигло 43 человек. Семерых пострадавших в тяжелом состоянии на борту МЧС доставили в Москву в Центр хирургии имени Вишневского. Бекмансуров, раненый при задержании, находится в реанимации, ему ампутировали ногу.