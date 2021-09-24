Гид записал видео перед трагическим подъемом на Эльбрус

Гид Игорь Даньков, совершавший восхождение на Эльбрус в составе группы, попавшей в бурю, накануне похода записал видео. Кадры публикует телеканал «360».
«Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень, посмотрим, как оно будет», – говорит за кадром Даньков.
Напомним, 19 альпинистов при подъеме на вершину 23 сентября на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды подали сигнал о помощи. Во время спуска погибли пять человек. Еще 14 эвакуировали спасатели.
Как уточняет МЧС России, спасательные работы велись в сложных условиях: порывы ветра достигали 40-70 м/с, шел мокрый снег.