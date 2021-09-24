ФСБ перекрыла крупнейший канал сбыта наркотиков в даркнете

Один из крупнейших каналов поступления синтетических наркотических средств в особо крупном размере ликвидировала ФСБ. Как сообщили в ведомстве, наркотики сбывали через интернет-магазины в теневом сегменте сети Интернет.

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Задержать пятерых участников межрегионального преступного сообщества удалось в результате действий оперативников сразу четырех регионов: Московской, Ростовской, Астраханской областей и Краснодарского края. Задержан и организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, осуществлявший координацию деятельности из Турции.

Подпольная нарколаборатория располагалась в Рузском районе Подмосковья. Ее производственная мощность оценивается в более 500 кг в месяц. ФСБ изъяла из оборота наркотических средств общей массой более 60 кг, а также 6 000 литров наркосодержащей жидкости, 1 500 кг прекурсоров и 22 000 кг химических реактивов.