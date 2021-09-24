Появилось видео спасательной операции туристов на Эльбрусе

Пять альпинистов погибли во время на Эльбрусе ,14 человек были спасены во время поисково-спасательной операции. Видео появилось на портале «360tv».

Сообщается, что группа из 19-ти альпинистов поднявшись на высоту 5400 метров запросила помощь из-за ухудшений погодных условий. По предварительным данным, сопровождавшие группу гиды покинули скалолазов и ушли в неизвестном направлении.