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Появилось видео спасательной операции туристов на Эльбрусе

Александр Кузьмин
1 час назад

Пять альпинистов погибли во время на Эльбрусе ,14 человек были спасены во время поисково-спасательной операции. Видео появилось на портале «360tv».

Сообщается, что группа из 19-ти альпинистов поднявшись на высоту 5400 метров запросила помощь из-за ухудшений погодных условий. По предварительным данным, сопровождавшие группу гиды покинули скалолазов и ушли в неизвестном направлении.

К операции были привлечены 70 человек и 16 единиц спецтехники. Поиски группы осложнялись порывами ветра до 40 метров в секунду, температурой минус 20 градусов, пургой и видимостью в зоне поиска не более одного метра. По факту гибели альпинистов на Эльбрусе началась доследственная проверка.

Происшествия,Видео,Телеканал "360° Подмосковье",
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