Пожар в общежитии Военного университета Минобороны РФ попал на видео

Возгорание площадью 1 тыс. кв. м произошел в общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте в Москве. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

Источник в экстренных службах сообщили об эвакуации находящихся в здании.

«В общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте, 20, строение 1, начался пожар. Около ста человек эвакуированы в целях безопасности»", -В пресс-службе столичного ГУ МЧС России.