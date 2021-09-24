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Пожар в общежитии Военного университета Минобороны РФ попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Возгорание площадью 1 тыс. кв. м произошел в общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте в Москве. Видео публикует telegram-канал «Москва 24».

Источник в экстренных службах сообщили об эвакуации находящихся в здании.

«В общежитии Военного университета Минобороны РФ на Комсомольском проспекте, 20, строение 1, начался пожар. Около ста человек эвакуированы в целях безопасности»", -В пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Для ликвидации возгорания задействовано 29 единиц техники и порядка 120 человек личного состава. По периметру здания установлены девять подъемных механизмов. В данный момент пожар потушен.

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