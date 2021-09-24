Умерла на руках: Гид объяснил, почему оставил туристов на Эльбрусе

Денис Алимов, старший гид группы, рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Сопровождавший их гид-волонтер покинул группу, чтобы спасти девушку, которой стало плохо при восхождении. Об этом пишет РЕН ТВ.

Фото: © 07.mchs.gov.ru © 07.mchs.gov.ru

По словам Алимова, который является организатором восхождения, волонтеру удалось сообщить о происшествии первым. Он был вынужден покинуть альпинистов, чтобы спустить вниз девушку, которая внезапно почувствовала себя плохо. Однако помочь ей он не смог - пострадавшая умерла у него на руках.

Алимов рассказал, что в 10 утра альпинисты вышли на плато кратера, присели отдохнуть. Там девушке почувствовала ухудшение самочувствия и захотела спуститься вниз. Помощник пристегнул ее к себе, после чего они начали спуск.

Гид вызвал ратрак, остальная группа продолжила восхождение без него. Уже в тот момент начался сильный ветер, но погода показалась людям устойчивой.

По словам Алимова, потом начался сильный шторм, и видимость исчезла. Девушка, которую вел гид, потеряла сознание. Он пытался ее реанимировать, но все усилия были тщетны. Не приходя в сознание, девушка погибла. Это произошло примерно в 11 часов, добавил Алимов.

Спустившийся вниз волонтер ожидал группу до 15:00. Но когда никто так и не спустился, он понял, что случилось что-то плохое.