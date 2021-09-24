Задержанный мужчина в Петербурге признался в убийстве жены на видео

Житель Санкт-Петербурга напал на супругу с ножом, после чего выбросил тело с 13-го этажа. Женщина скончалась. Видео с признанием подозреваемого в убийстве появилось в telegram-канале «Петербург с огоньком».

Преступление произошло на Коломяжском проспекте. По информации правоохранителей ссора между супругами произошла на почве ревности. Мужчина упрекал жену, которая стала подрабатывать секс-коучем в социальных сетях, в неверности. После конфликта фактически сиротами остались две маленькие девочки.