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Задержанный мужчина в Петербурге признался в убийстве жены на видео

Александр Кузьмин
33 минуты назад

Житель Санкт-Петербурга напал на супругу с ножом, после чего выбросил тело с 13-го этажа. Женщина скончалась. Видео с признанием подозреваемого в убийстве появилось в telegram-канале «Петербург с огоньком».

Преступление произошло на Коломяжском проспекте. По информации правоохранителей ссора между супругами произошла на почве ревности. Мужчина упрекал жену, которая стала подрабатывать секс-коучем в социальных сетях, в неверности. После конфликта фактически сиротами остались две маленькие девочки.

Искать подозреваемого полиции долго не пришлось. Около девяти вечера он сам пришел в 35 отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина задержан пока в порядке статьи 91 УПК на двое суток.

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