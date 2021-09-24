«Начали подниматься. Мой друг первым вышел, а я не успел. Я начал выходить. А просто, как обычно, шагаю - и нет земли подо мной. И головой стукнулся о бетон. Я сильно испугался просто. Ещё бы секунда - и всё.» - рассказал Александр Мачнев.