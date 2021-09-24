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Лифт поехал с открытыми дверями, едва не травмировав пассажиров.Видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

Неисправный лифт в доме на улице Братиславской в Москве едва не травмировал пассажиров. Кабина после открытия дверей внезапно продолжила движение вверх. Видео с камер видеонаблюдения появилось в telegram-канале «Shot».

Один из пассажиров, находящихся тогда в кабине рассказал о случившемся.

«Начали подниматься. Мой друг первым вышел, а я не успел. Я начал выходить. А просто, как обычно, шагаю - и нет земли подо мной. И головой стукнулся о бетон. Я сильно испугался просто. Ещё бы секунда - и всё.» - рассказал Александр Мачнев.

Также спасшийся пассажир рассказал, что после инцидента лифт закрыли на недельный ремонт, после чего снова открыли. Стоит отметить, происшествие случилось в прошлом месяце, но видео появилось только сейчас.

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