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Спасатели нашли 17 из 19 туристов на Эльбрусе

Елена Прошина
32 минуты назад

Еще девять туристов из группы, которая запросила помощь на Эльбрусе, были спасены. Поиски еще двоих альпинистов продолжаются. По предварительной информации, они все еще живы, их местонахождения установлено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Поиски ведутся в тяжелейших метеоусловиях. Скорость ветра на горе достигает 70 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 метра. Всего на данный момент спасателям удалось обнаружить 17 человек, трое из которых не подавали признаков жизни. Уцелевшие альпинисты получили сильные обморожения и травмы, некоторые — перелом конечностей.

Вечером 23 сентября группа альпинистов из 19 человек, находящихся на высоте 5400 м на склоне Эльбруса, попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Они также сообщили, что один альпинист получил травму ноги.

В составе группы люди старше 30 лет, которые приехали из 11 регионов России.

По данным МЧС, альпинисты находятся в разных местах, и это осложняет поиски. Спасатели начали поисковую операцию с 5000 метров.

По предварительной информации, гид, который сопровождал группу альпинистов, бросил их и спустился вниз. После сообщений о гибели трех человек, СУ СК России по региону начало доследственную проверку.

Происшествия,Видео,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,
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