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Трагедия на Эльбрусе: гид бросил группу альпинистов

Вероника Полынина
1 час назад

Сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу и спустился вниз. Об этом сообщил ТАСС представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

Трагедия на Эльбрусе: гид бросил группу альпинистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге», - заявил спасатель.

Он сообщил, что сотрудникам МЧС удалось спасти три человека. Ранее сообщалось, что трое погибли.

Альпинисты погибли на Эльбрусе

В настоящий момент спасатели направляются к месту, где видны два огонька. Представитель спасотряда выразил надежду, что людей удастся спасти.

Всего, по уточненным данным, в группу альпинистов входят 19 человек, ранее сообщалось о 24.

Альпинисты запросили помощь при ухудшении метеоусловий. На Эльбрусе минус 20 градусов, пурга, ветер с порывами до 40 метров в секунду. Видимость не превышает одного метра.

В поисково-спасательной операции участвуют более 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

Происшествия,МЧС,
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