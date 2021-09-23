Трагедия на Эльбрусе: гид бросил группу альпинистов

Сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу и спустился вниз. Об этом сообщил ТАСС представитель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России.

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«Гид, который привел людей на гору, бросил их и ушел вниз, мы его встретили по дороге», - заявил спасатель.

Он сообщил, что сотрудникам МЧС удалось спасти три человека. Ранее сообщалось, что трое погибли.

В настоящий момент спасатели направляются к месту, где видны два огонька. Представитель спасотряда выразил надежду, что людей удастся спасти.

Всего, по уточненным данным, в группу альпинистов входят 19 человек, ранее сообщалось о 24.

Альпинисты запросили помощь при ухудшении метеоусловий. На Эльбрусе минус 20 градусов, пурга, ветер с порывами до 40 метров в секунду. Видимость не превышает одного метра.