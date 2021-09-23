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В Белоруссии задержали мужчину, который планировал убийство депутата

Елена Прошина
12 минут назад

КГБ Белоруссии задержал мужчину, который завозил на территорию страны оружие и должен был застрелить главу Либерально-демократической партии Белоруссии, депутата Олега Гайдукевича, а также других силовиков, политиков и известных медийных личностей – всего не менее 20 человек, сообщил телеканал «Беларусь 1».

В Белоруссии задержали мужчину, который планировал убийство депутата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На видео допроса, которые показал телеканал, задержанный Сергей Соколов рассказал, что на него вышел человек из Украины, представился Олегом и предложил оказать помощь в борьбе с режимом. На встрече в киевском кафе он объяснил Соколову, что нужно делать.

Видео дня

Соколов приобрел автомобиль и начал покупать оружие через даркнет. Как сообщил телеканал, все его затраты полностью покрывались зарубежными заказчиками. Деньги передавали через третьих лиц или закладывали в открытый автомобиль.

Сам Сколов при себе постоянно носил пистолет ТТ и два магазина, чтобы оказать сопротивление силовикам в случае задержания. По данным телеканала, мужчина получил подготовку в снайперском и подрывном деле. Он часто менял номера телефонов и места ночевок.

Как рассказал Сколов, они с Олегом договорились, что он привезет оружие и разделит его на две части. Одна должна была остаться в автомобиле, вторая – спрятана в лесу.

Как сообщил телеканал, Соколов рассматривался как киллер депутата Олега Гайдукевича.

Ранее семья Войтеховичей забросала дом депутата Гайдукевича коктейлями Молотова, и Соколов, как сообщается, должен был довести это до логической точки.

У задержанного кроме Гайдукевича был список потенциальных жертв - как минимум 20 человек.

В их числе судьи, милиционеры, руководители высокого ранга, а также узнаваемые медийные персоны. Соколов периодически появлялся в местах их проживания. Он также планировал обстрелы из укрытия милицейского спецавтотранспорта. Целью было устрашение населения и дестабилизация общественного порядка. Якобы такие действия могли создать условия для возобновления протестов, что привело бы к свержению действующей власти.

Кроме того, в обязанности Соколова входило создание схронов в разных частях страны с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами для других экстремистских групп, которые пытались сформировать зарубежные спецслужбы.

В настоящее время Соколов задержан, он дает признательные показания. Его действия квалифицированы как акт терроризма, в дальнейшем обвинения могут быть расширены.

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