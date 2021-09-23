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Альпинисты погибли на Эльбрусе

Вероника Полынина
11 минут назад

Группа из 23 альпинистов на Эльбрусе запросила помощь из-за ухудшения метеоусловий. Альпинисты находятся на высоте 5400 метров.

На Эльбрусе бушует непогода: в горах 20 градусов мороза, ветер с порывами до 40 метров секунду и пурга. Видимость составляет не более 1 метра.

В Главном управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщили, поиск альпинистов ведут семь спасателей Эльбрусского ВПСО МЧС России, в их распоряжении две единицы техники.

Спасатели сумели подняться на высоту 5000 метров и ищут группу в районе их предположительного нахождения.

По информации Mash, пока удалось найти только семь альпинистов, трое из них умерли от обморожения.

Поисково-спасательные работы будут продолжены ночью.

На место выехал начальник ГУ МЧС России по КБР, а также дополнительные силы МЧС.

Работу спасателей затрудняют сложные метеоусловия.

Происшествия,Видео,МЧС,
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