В Греции избили треш-стримера из России

В Салониках избили российского треш-стримера Владислава Савельева, известного под псевдонимом Урбан.

Фото: © vk.com/streaminside © vk.com/streaminside

Нападение произошло во время прямого эфира, когда Савельев садился в машину. К стримеру подбежали двое неизвестных и начали наносить ему удары по разным частям тела. У одного из нападавших была дубинка, другой бил ногами.

Стример начал кричать и звать на помощь. Когда ему удалось привлечь внимание окружающих, злоумышленники скрылись.

Как сообщает РЕН ТВ, Владислав Савельев попал в больницу с многочисленными травмами, в том числе, проломленной головой.

Подписчики стримера предполагают, что за избиением может стоять его бывший друг блогер Кирилл Зырянов с ником VjLink, который, вероятно, сейчас тоже находится в Салониках.