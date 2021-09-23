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В Греции избили треш-стримера из России

Вероника Полынина
1 час назад

В Салониках избили российского треш-стримера Владислава Савельева, известного под псевдонимом Урбан.

В Греции избили треш-стримера из России
Фото: © vk.com/streaminside© vk.com/streaminside

Нападение произошло во время прямого эфира, когда Савельев садился в машину. К стримеру подбежали двое неизвестных и начали наносить ему удары по разным частям тела. У одного из нападавших была дубинка, другой бил ногами.

Стример начал кричать и звать на помощь. Когда ему удалось привлечь внимание окружающих, злоумышленники скрылись.

Как сообщает РЕН ТВ, Владислав Савельев попал в больницу с многочисленными травмами, в том числе, проломленной головой.

Подписчики стримера предполагают, что за избиением может стоять его бывший друг блогер Кирилл Зырянов с ником VjLink, который, вероятно, сейчас тоже находится в Салониках.

Ранее блогера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, приговорили к исправительным работам после того, как во время стрим-трансляции в интернете он ударил 21-летнюю девушку лицом об стол.

Происшествия,Владислав Савельев,
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