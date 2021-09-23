В Греции избили треш-стримера из России

В Салониках избили российского треш-стримера Владислава Савельева, известного под псевдонимом Урбан.
Нападение произошло во время прямого эфира, когда Савельев садился в машину. К стримеру подбежали двое неизвестных и начали наносить ему удары по разным частям тела. У одного из нападавших была дубинка, другой бил ногами.
Стример начал кричать и звать на помощь. Когда ему удалось привлечь внимание окружающих, злоумышленники скрылись.
Как сообщает РЕН ТВ, Владислав Савельев попал в больницу с многочисленными травмами, в том числе, проломленной головой.
Подписчики стримера предполагают, что за избиением может стоять его бывший друг блогер Кирилл Зырянов с ником VjLink, который, вероятно, сейчас тоже находится в Салониках.
Ранее блогера Андрея Бурима, известного под ником Mellstroy, приговорили к исправительным работам после того, как во время стрим-трансляции в интернете он ударил 21-летнюю девушку лицом об стол.