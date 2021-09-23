Опубликовано видео с места самоубийства главы пермского СК

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Как сообщает издание, Сарапульцев покончил с собой в собственном коттедже на Виноградной улице. Сейчас на территорию коттеджного поселка посторонних не пускают. Вход охраняют два полицейских, сотрудник ДПС и местный охранник.

Издание сообщает, что дом Сарапульцева выглядит скромно.

По данным источника, на которого ссылкатся "МК", перед самоубийством состоялось совещание силовиков, посвященное стрельбе в университете. На нем Сарапульцева раскритиковали за то, что он плохо организовал расследование и не должным образом реагировал на жалобы граждан. И якобы главе пермского СК намекнули на увольнение.

В свою очередь источник «Интерфакса» сообщил, что причины самоубийства главы управления не связаны со службой. https://www.interfax.ru/russia/793183

Как сообщает ТАСС, центральный аппарат СК РФ начал проверку по факту гибели Сарапульцева.

Сарапульцеву было 54 года. Он родился в селе Орда в Пермском крае. Как пишет «Коммерсантъ», с 2009 года работал замглавы СУ СКР по Пермскому краю с перерывом на 2011–2013 годы — тогда он занимал аналогичную должность в Иркутской области. В 2018 году назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю.