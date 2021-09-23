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Глава управления СК по Пермскому краю покончил с собой

Вероника Полынина
26 минут назад

Руководитель следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Глава управления СК по Пермскому краю покончил с собой
Фото: СК РФСК РФ

По информации Baza, тело Сарапульцева нашли его коллеги. Предположительно, он покончил с собой около 15:00 в своем доме на Виноградной улице.

В понедельник на этой неделе в Перми было совершено массовое убийство – в Пермский госуниверситет зашел вооруженный студент, застреливший шестерых человек. Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Сергей Сарапульцев родился в селе Орда. В 2004 году он окончил Пермский государственный университет по специальности юриспруденция. Должность руководителя регионального следственного управления он получил в 2018 года, до этого в течение 9 лет работал заместителем руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю.

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Происшествия,Сергей Сарапульцев,ГИБДД,СКР,
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