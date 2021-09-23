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Состояние устроившего стрельбу в Перми улучшилось

Lenta.ru
30 минут назад

Состояние 18-летнего Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в Пермском госуниверситете 20 сентября, улучшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Состояние устроившего стрельбу в Перми улучшилось
Фото: ReutersReuters

Врачи по-прежнему оценивают состояние Бекмансурова как тяжелое, однако они констатировали, что у молодого человека появился шанс выжить. По данным канала, он перенес операцию по ампутации ноги и сейчас находится на гемодиализе (внепочечное очищение крови — прим. «Ленты.ру»). Сообщается, что у него отказали почки.

Кроме того, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что Бекмансурову назначат комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

О стрельбе в Пермском государственном университете стало известно утром в понедельник, 20 сентября. В результате ЧП погибли шесть человек, более 20 — пострадали, из них четверо — в настоящее время находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. 13 пострадавших госпитализировали в Перми. Следователи возбудили дело об убийстве двух и более лиц.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,Светлана Петренко,СКР,Lenta.ru,
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