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Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

ТК «Звезда»иещё 15
1 час назад

Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

МЧС РФ показало кадры последствий взрыва газа, произошедшего в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. На записи видно, что в некоторых окнах на первом этаже здания отсутствуют стекла, а на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

По данным спасателей, инцидент произошел на улице Юбилейной. В результате взрыва были повреждены межквартирные перекрытия в жилом помещении на первом этаже. Из дома были эвакуированы 11 человек, включая двоих детей. Один из жильцов получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.

К устранению последствий происшествия были привлечены 16 человек и пять единиц техники.

Происшествия,МЧС,
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