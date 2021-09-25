Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

МЧС РФ показало кадры последствий взрыва газа, произошедшего в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. На записи видно, что в некоторых окнах на первом этаже здания отсутствуют стекла, а на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

По данным спасателей, инцидент произошел на улице Юбилейной. В результате взрыва были повреждены межквартирные перекрытия в жилом помещении на первом этаже. Из дома были эвакуированы 11 человек, включая двоих детей. Один из жильцов получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.