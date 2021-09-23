МВД опубликовало видео с предупреждением о мошенниках

МВД России сняло видео с предупреждением доверчивых граждан о мошенниках. Ролик опубликован на официальной странице ведомства в Twitter.

На срежиссированных кадрах девушка, не задумавшись, передает данные своей банковской карточки, заказывая карету, и лишается крупной суммы денег. Они поступают на счет дамы-злоумышленницы.

«МВД России предупреждает: осторожно, мошенники! Соблюдайте меры информационной безопасности!» – говорится в сообщении к видео.

Социальный ролик о профилактике мошенничества вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в соцсетях, некоторые из них сочли видео «кринжовым».

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