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МВД опубликовало видео с предупреждением о мошенниках

Александр Кузьмин
33 минуты назад

МВД России сняло видео с предупреждением доверчивых граждан о мошенниках. Ролик опубликован на официальной странице ведомства в Twitter.

На срежиссированных кадрах девушка, не задумавшись, передает данные своей банковской карточки, заказывая карету, и лишается крупной суммы денег. Они поступают на счет дамы-злоумышленницы.

«МВД России предупреждает: осторожно, мошенники! Соблюдайте меры информационной безопасности!» – говорится в сообщении к видео.

Социальный ролик о профилактике мошенничества вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в соцсетях, некоторые из них сочли видео «кринжовым».

Напомним, этим летом красноярские полицейские сняли видео о грустном участковом.

Страж правопорядка прогуливался по лесу под песню группы «Любэ» «Берёзы».

«Каждый раз, когда вы переводите деньги мошенникам, где-то грустит один участковый», – гласила надпись на экране.

Происшествия,Криминал,Видео,МВД,
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