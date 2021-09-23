Силовики оттеснили протестующих в центре Киева

"После того как приехал мой адвокат, меня просто отпустили. Мне не предъявили каких-либо обвинений. Это какой-то беспредел, задержали в центре столицы на глазах у сотен людей и журналистов без каких-либо обоснований", - сказал он изданию и добавил, что направляется в Госбюро расследований Украины писать заявление на противоправные действия сотрудников полиции.