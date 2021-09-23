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Силовики оттеснили протестующих в центре Киева

ТАСС
33 минуты назад

Представители силовых структур Украины оттеснили протестующих сторонников движения "SaveФОП" ("Спасти физических лиц - предпринимателей"), пытающихся в четверг перекрыть движение по улице Грушевского в правительственном квартале. Трансляцию вел телеканал "Украина-24".

Силовики оттеснили протестующих в центре Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойцы полиции и Нацгвардии силой заставили митингующих отступить и покинуть проезжую часть, произошли стычки.

Ранее полиция отпустила задержанного в четверг у здания Верховной рады лидера Сергея Доротича. Об этом сообщило украинское издание "Страна" в Telegram-канале.

"После того как приехал мой адвокат, меня просто отпустили. Мне не предъявили каких-либо обвинений. Это какой-то беспредел, задержали в центре столицы на глазах у сотен людей и журналистов без каких-либо обоснований", - сказал он изданию и добавил, что направляется в Госбюро расследований Украины писать заявление на противоправные действия сотрудников полиции.

Ранее Доротич заявлял, что мелкие и средние предприниматели сегодня планируют заблокировать правительственный квартал, протестуя против намерения Рады принять законопроекты об отмене обязательных кассовых аппаратов для физических лиц - предпринимателей.

Сейчас представители движения "SaveФОП" собираются у Рады. Здесь же находятся более тысячи сторонников партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), они продолжают прибывать. Оппозиция требует прекратить давление на нее и СМИ, а также настаивает на снижении тарифов. Возле парламента также намерены сегодня протестовать сторонники организации "Автоевросила", добиваясь от депутатов устранить недостатки закона о таможенном оформлении автомобилей на еврономерах. Часть этих протестующих пикетируют офис президента Украины.

Происшествия,В мире,Сергей Доротич,Верховная Рада,
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