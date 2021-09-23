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СК подозревает экс-министра сельского хозяйства Тувы в убийстве жены

Газета.Ru
29 минут назад

Бывшего министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола заподозрили в убийстве жены, передает "Подъем". Тело женщины с открытой раной головы было найдено в квартире Тыт-оола. Сам он был ранен в грудь.

Экс-министра из Тувы заподозрили в убийстве жены
Фото: @gov.tuva/vk.com@gov.tuva/vk.com

По мнению следователей, мужчина убил жену и попытался покончить с собой.

Вечером 22 сентября в правоохранительные органы города Кызыл сообщили об обнаружении в квартире по месту проживания тела хозяйки с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резанным ранением в области груди. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ "Убийство".

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

Экс-министра Тувы обнаружили раненым возле погибшей жены

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства Тувы в 2015-2016 годах. В июле 2016 он был арестован и отправлен в отставку.

Происшествия,МВД,
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