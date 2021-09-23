На Ленинском проспекте несколько парашютистов прыгнули с высотного здания. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятые очевидцем кадры.
Просто еду по Ленинскому, типы с парашютами летят, уже третий. Оп, куда-то прям на дорогу, еще один», – комментирует происходящее голос за кадром.
Уточняется, что люди приземлились прямо на дорогу. При этом исполнить свой замысел экстремалам не помешали ни дождь, ни ветер, ни столичные пробки.
Ранее сообщалось, что парашютист спрыгнул с 48-этажного здания на юго-западе Москвы.