На Ленинском проспекте несколько парашютистов прыгнули с высотного здания. Об этом сообщает Telegram -канал BAZA, опубликовавший снятые очевидцем кадры.

Просто еду по Ленинскому, типы с парашютами летят, уже третий. Оп, куда-то прям на дорогу, еще один», – комментирует происходящее голос за кадром.

Уточняется, что люди приземлились прямо на дорогу. При этом исполнить свой замысел экстремалам не помешали ни дождь, ни ветер, ни столичные пробки.