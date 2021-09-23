Стала известна судьба экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

По предварительным данным, экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося накануне, 22 сентября, самолета-лаборатории Ан-26, погиб. Об этом стало известно ТАСС.

«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — сообщил о судьбе экипажа источник в экстренных службах.

По информации «Интерфакса», при облете места крушения воздушного судна не было обнаружено выживших. В настоящее время к месту крушения движется пешая группа спасателей. Их продвижение осложняет сложный рельеф местности. По данным агентства, путь специалистов МЧС до места крушения может занять еще несколько часов.