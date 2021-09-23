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Стала известна судьба экипажа разбившегося под Хабаровском Ан-26

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

По предварительным данным, экипаж из шести человек, который находился на борту разбившегося накануне, 22 сентября, самолета-лаборатории Ан-26, погиб. Об этом стало известно ТАСС.

«По предварительны данным, выживших в крушении самолета нет», — сообщил о судьбе экипажа источник в экстренных службах.

По информации «Интерфакса», при облете места крушения воздушного судна не было обнаружено выживших. В настоящее время к месту крушения движется пешая группа спасателей. Их продвижение осложняет сложный рельеф местности. По данным агентства, путь специалистов МЧС до места крушения может занять еще несколько часов.

Найдены обломки упавшего Ан-26

Ранее 23 сентября сообщалось, что в районе горнолыжной базы «Спартак» на территории Большехехцирского заповедника были обнаружены обломки самолета. Как уточняет РИА Новости, их нашли на хребте в трех километрах от дороги поселка Корфовского.

Происшествия,Видео,МЧС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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