Блогер играя в футбол разнес «Пятерочку» в Пермском крае.Видео

18-летний блогер из города Чайковский Пермского края разгромил стеллажи с товарами в супермаркете «Пятерочка» с помощью футбольного мяча. Видео появилось в telegram-канале «TVC».

На кадрах видно, блогер Дмитрий Разбаков находясь в торговом зале переодевается в футбольную форму после чего берет футбольный мяч и выполняет несложные футбольные трюки. В один момент мяч попадает в стеллажи с алкоголем. На этом Дмитрий не останавливается и разбивает ногами еще несколько единиц товара.

Парня попыталась остановить сотрудница магазина, но он продолжал борьбу со спиртным.