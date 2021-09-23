Блогер играя в футбол разнес «Пятерочку» в Пермском крае.Видео

18-летний блогер из города Чайковский Пермского края разгромил стеллажи с товарами в супермаркете «Пятерочка» с помощью футбольного мяча. Видео появилось в telegram-канале «TVC».
На кадрах видно, блогер Дмитрий Разбаков находясь в торговом зале переодевается в футбольную форму после чего берет футбольный мяч и выполняет несложные футбольные трюки. В один момент мяч попадает в стеллажи с алкоголем. На этом Дмитрий не останавливается и разбивает ногами еще несколько единиц товара.
Парня попыталась остановить сотрудница магазина, но он продолжал борьбу со спиртным.
Для блогера веселье закончилось составлением административного протокола за уничтожение товаров на шесть тысяч рублей. Также молодой человек вымыл за собой полы в магазине.