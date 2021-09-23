Найдены обломки упавшего Ан-26

Спасатели обнаружили обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26, сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на свой источник.

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В район поисков были направлены вертолет Ми-8 со спасателями, а также самолет Росавиации. На месте работают более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники.

По предварительным данным, на борту Ан-26 находились шесть человек из летного состава. Самолет совершал технический полет.

Согласно полученной информации, части разбившегося Ан-26 найдены в районе горнолыжной базы «Спартак». В настоящее время на месте происшествия рассеивается облачность. Видимость улучшается. Вертолет поисково-спасательного отряда Ми-8 планирует совершить посадку.

Поиски машины были прекращены в ночное время из-за плохой видимости и по неблагоприятным погодным условиям.

Ан-26 пропал с радаров 22 сентября, находясь в 38 километрах от Хабаровска, в районе Большехехцирского заповедника. Связь с диспетчерами прервалась внезапно.

В экстренных службах говорят, что причиной происшествия, скорее всего, стала плохая погода.