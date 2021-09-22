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Пермский стрелок оказался поклонником Моргенштерна

Вероника Полынина
12 минут назад

Студент, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, был поклонником рэпера Моргенштерна. Об этом сообщила член Общественной палаты России и директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Пермский стрелок оказался поклонником Моргенштерна
Фото: соцсетисоцсети

«По нашим предварительным данным, он был фанатом Моргенштерна. Более подробно про это я не могу говорить», - заявила Мизулина «Газете.ру».

Она отметила, что Моргенштерн является одним из участников кампании по распространению в соцсетях информации, «связанной с насилием и шок-контентом».

По словам Мизулиной, рэпер и другие участники кампании «работают в едином ключе», чтобы создать у подростков настроения, провоцирующие их на агрессивные действия.

"Смешной и добрый": бывшая девушка о пермском стрелке

В понедельник, 20 сентября, 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали. У 19 из них огнестрельные ранения.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место экипажа: стрелок был ранен при задержании, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек.

Происшествия,ГИБДД,СКР,Газета.Ru,
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