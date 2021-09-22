Блогер Эдвард Бил на заседании суда на колени в зале перед пострадавшей из-за него в результате ДТП Марией Артемовой, сообщает Telegram-канал Mash.

Артемова приехала на заседание суда на инвалидном кресле, при этом перед зданием суда она высказалась в поддержку блогера и попросила о снисхождении по отношению к нему.

Сам Эдвард Бил заявил после вынесения приговора, что он продолжит снимать пранки, однако теперь они не будут такими «жесткими».

Ранее Мосгорсуд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП в центре Москвы.

1 апреля на Садовом кольце в Москве столкнулись пять легковых автомобилей, в результате одна пострадавшая женщина была госпитализирована. На месте происшествия был задержан блогер Эдвард Бил. По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Бил признал вину за произошедшее.

14 июля суд приговорил Била к ограничению свободы на два года и лишил водительских прав.