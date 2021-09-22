«У нас около 20 тысяч инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие. За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях ПЖ фактически нет). За пару пачек чая и сигарет», — пишет она.