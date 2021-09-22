Подозреваемого в нападении на Пермский классический университет, скорее всего, этапируют в московский изолятор «Матросская тишина». Такое мнение выразила член Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачева. По ее словам, ампутация ноги не станет причиной смягчения наказания.
«Инвалидность ему, разумеется, установят. И скорее всего перевезут в Москву, в больницу „Матросской тишины“. Инвалидность не будет поводом для того, чтобы не дать ему ПЖ (пожизненный срок)», — пишет правозащитница в Facebook.
Если суд отправит Тимура Бекмансурова в колонию, а не на принудительное лечение, то за решеткой он без ноги будет жить как все, отмечает Меркачева.
«У нас около 20 тысяч инвалидов сидят. Среди них есть не только без ног и без рук, но и лежачие. За стрелком будут ухаживать сокамерники (санитаров в колониях ПЖ фактически нет). За пару пачек чая и сигарет», — пишет она.
Бекмансуров сейчас находится в пермской больнице. В региональном минздраве сообщали, что хирурги ампутировали ему ногу. Расследованием уголовного дела о нападении на университет, при котором погибли 6 человек и более 40 пострадали, занимается Главное следственное управление СКР. Глава ведомства Александр Бастрыкин сегодня прибыл в Пермь и пообщался с пострадавшими.