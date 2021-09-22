Раскрыты подробности убийства родителей подростком в Москве

16-летний подросток, убивший своих родителей в собственной квартире на Полярной улице, предположительно совершил преступление в состоянии наркотического опьянения. Подробности раскрыло издание «Московский комсомолец».

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49-летний Владимир и 55-летняя Светлана проживали с сыном в однокомнатной квартире. У отца был непогашенный долг по алиментам около 200 тысяч рублей от предыдущих браков. За ним также числился долг по коммунальным платежам на сумму 35 тысяч рублей. Мужчина не имел постоянного места работы. Его супруга когда-то была медсестрой, но в последняя время получала пенсию по инвалидности и находилась дома. Мать и сестра Владимира, живущие неподалеку, категорически не одобряли его брак и не поддерживали отношения с супругой.

Более года назад Владимир и Светлана узнали, что их сын употребляет наркотики. Приняв вещества, юноша начинал вести себя агрессивно, ему приходилось вызывать медиков. В какой-то момент подростка поставили на учет и перевели на платное домашнее обучение.

Предполагается, что молодой человек зарезал своих мать и отца под действием наркотиков. Подросток шесть раз ударил ножом Владимира и перерезал горло Светлане, раздробив ее челюсть пассатижами. На груди женщины обнаружили след обуви. На кровати нашли газовый пистолет. Подросток не скрывался от полицейских, когда соседи вызвали экстренные службы.