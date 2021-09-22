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Экстремально низкая высота: очевидец о крушении Ан-26

Алиса Селезнёва
28 минут назад

Исчезнувший с радаров в Хабаровском крае самолет Ан-26 летел на экстремально низкой высоте, практически задевая вышки связи. Об этом рассказал местный житель Владимир Тараненко, пишет РЕН ТВ.

Сегодня стало известно, что в Хабаровском крае перестал выходить на связь самолет Ан-26, на борту которого находится шесть человек. На поиски самолета, который, по предварительным данным проводил технический полет, был направлен вертолет Ми-8 Росавиации.

Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

По словам одного из очевидцев Владимира Тараненко, около 22.00 по местному времени Ан-26 пролетел прямо над его домом.

«Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике», - пояснил он.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной пропажи Ан-26 с радаров могли стать плохие погодные условия.

«В качестве основной версии происшествия рассматриваются плохие погодные условия», - пояснил он, отметив, что не исключена и техническая неисправность самолета.

Происшествия,Видео,Росавиация,РЕН ТВ,РИА Новости,
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