Экстремально низкая высота: очевидец о крушении Ан-26

Исчезнувший с радаров в Хабаровском крае самолет Ан-26 летел на экстремально низкой высоте, практически задевая вышки связи. Об этом рассказал местный житель Владимир Тараненко, пишет РЕН ТВ.
Сегодня стало известно, что в Хабаровском крае перестал выходить на связь самолет Ан-26, на борту которого находится шесть человек. На поиски самолета, который, по предварительным данным проводил технический полет, был направлен вертолет Ми-8 Росавиации.
По словам одного из очевидцев Владимира Тараненко, около 22.00 по местному времени Ан-26 пролетел прямо над его домом.
«Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. Позвонил 112. А тут в новостях узнал - воткнулся в сопку в заповеднике», - пояснил он.
Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что причиной пропажи Ан-26 с радаров могли стать плохие погодные условия.
«В качестве основной версии происшествия рассматриваются плохие погодные условия», - пояснил он, отметив, что не исключена и техническая неисправность самолета.