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Раскрыты новые подробности покушения на советника президента Украины

Lenta.ru
11 минут назад

Переживший покушение советник президента Украины Сергей Шефир использовал для передвижения на автомобиле номера прикрытия, которые не были зарегистрированы в базе Министерства внутренних дел. Новые подробности атаки на чиновника раскрыл изданию Obozrevatel источник в полиции.

Раскрыты новые подробности покушения на советника Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Шефир периодически менял номера транспортных средств, но не один из них не числился в базах правоохранителей. Инсайдер добавил, что машина чиновника также не имела броневых листов, это в итоге и привело к тяжелому ранению водителя.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой.

«Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заверил он.

При этом глава его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.

Шефир был назначен на должность первого помощника президента Украины в 2019 году. До этого он был художественным руководителем студии «95 квартал», которую основал Зеленский.

Происшествия,Михаил Подоляк,Владимир Зеленский,МВД,
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