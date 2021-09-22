Раскрыты новые подробности покушения на советника Зеленского

Переживший покушение советник президента Украины Сергей Шефир использовал для передвижения на автомобиле номера прикрытия, которые не были зарегистрированы в базе Министерства внутренних дел. Новые подробности атаки на чиновника раскрыл изданию Obozrevatel источник в полиции.

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По его словам, Шефир периодически менял номера транспортных средств, но не один из них не числился в базах правоохранителей. Инсайдер добавил, что машина чиновника также не имела броневых листов, это в итоге и привело к тяжелому ранению водителя.

Неизвестные совершили покушение на Сергея Шефира утром 22 сентября. Автомобиль чиновника расстреляли из автоматического оружия, сам он не пострадал, однако водитель попал в реанимацию с пулевыми ранениями. Мотивы преступника пока остаются неясными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто стоял за атакой.

«Передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — заверил он.

При этом глава его офиса Михаил Подоляк предположил, что нападение могло быть связано с борьбой украинского лидера против олигархов.