Вокалистку рок-группы убили под Челябинском

В городе Кыштым Челябинской области нашли мертвой участницу рок-группы Harley Анастасию Хорольскую, сообщил источник в правоохранительных органах.

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Тело девушки 1997 года рождения нашли 18 сентября в квартире в Кыштыме, сообщил собеседник РИА «Новости».

Старший помощник руководителя по связям со СМИ регионального следственного управления СК Владимир Шишков сообщил, что по факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«В ходе расследования было установлено, что смерть носит криминальный характер», – подчеркнул Шишков.

На данный момент проверяются лица, которые могут быть причастны к преступлению.

Хорольская в соцсетях указывала, что работает в рок-группе Harley, также она публиковала видеозаписи в TikTok. По данным местных СМИ, девушка была вокалисткой группы, а ее тело нашла в ванне бабушка.